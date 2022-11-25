【１面トップ】

〔朝日〕五輪組織委側、談合調整か 落札企業の出向社員 独禁法違反容疑 本格捜査へ

〔毎日〕長射程ミサイル ３段階配備 地上型「反撃能力」想定 政府検討 北海道など候補

〔読売〕五輪談合 強制捜査へ テスト大会 電通など落札 東京地検、独禁法違反疑い

〔日経〕ＮＩＳＡ口座、５年で倍に 政府、上限額を拡大 成長投資促す 資産所得倍増プラン

〔産経〕同盟国攻撃に反撃能力 存立危機で行使 除外せず 政府検討

〔東京〕日本 独に勝利の一方で Ｗ杯 人権問題に揺れる 欧州で抗議拡大 観戦拒否も

【共通ニュース】

◆子宮移植、慶大が計画申請 来年度に臨床研究 目標

◆救済新法 政府案の修正提示 与党 事業資産 寄付要求も禁止

◆首相、領収書不備認める ９８枚、ただし書き不記載

◆子育て支援 新給付を検討 全世代社会保障 論点整理

◆露主導同盟 プーチン氏と距離 加盟５か国首脳 「和平」言及も

◆塩野義ワクチン 国内初承認申請 新型コロナ ２０歳以上成人向け

◆東北電 ３割値上げ申請 家庭向け 他社も同様の動き

◆オウム解散請求の記録破棄 東京地裁 ９５年決定 原本も

（続）