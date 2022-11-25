２５日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年11月25日06時39分
【１面トップ】
〔朝日〕五輪組織委側、談合調整か 落札企業の出向社員 独禁法違反容疑 本格捜査へ
〔毎日〕長射程ミサイル ３段階配備 地上型「反撃能力」想定 政府検討 北海道など候補
〔読売〕五輪談合 強制捜査へ テスト大会 電通など落札 東京地検、独禁法違反疑い
〔日経〕ＮＩＳＡ口座、５年で倍に 政府、上限額を拡大 成長投資促す 資産所得倍増プラン
〔産経〕同盟国攻撃に反撃能力 存立危機で行使 除外せず 政府検討
〔東京〕日本 独に勝利の一方で Ｗ杯 人権問題に揺れる 欧州で抗議拡大 観戦拒否も
【共通ニュース】
◆子宮移植、慶大が計画申請 来年度に臨床研究 目標
◆救済新法 政府案の修正提示 与党 事業資産 寄付要求も禁止
◆首相、領収書不備認める ９８枚、ただし書き不記載
◆子育て支援 新給付を検討 全世代社会保障 論点整理
◆露主導同盟 プーチン氏と距離 加盟５か国首脳 「和平」言及も
◆塩野義ワクチン 国内初承認申請 新型コロナ ２０歳以上成人向け
◆東北電 ３割値上げ申請 家庭向け 他社も同様の動き
◆オウム解散請求の記録破棄 東京地裁 ９５年決定 原本も
（続）