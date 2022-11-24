熊本で震度３
2022年11月24日20時42分
２４日午後８時２０分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、同県高森町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝熊本県高森町
震度２＝熊本県南阿蘇村、福岡県八女市、大分県竹田市、宮崎県延岡市。
熊本で震度３
2022年11月24日20時42分
２４日午後８時２０分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、同県高森町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝熊本県高森町
震度２＝熊本県南阿蘇村、福岡県八女市、大分県竹田市、宮崎県延岡市。
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