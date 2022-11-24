三菱ケミカルグループは２４日、中核事業会社三菱ケミカル（東京）の英子会社のキャッセル工場での、アクリル樹脂や塗料などの原料となる基礎化学品「ＭＭＡ」の生産を終了すると発表した。労使間の協議を経て、来年１月に最終決定する。