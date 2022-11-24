三菱ケミカル、英でのアクリル樹脂原料の生産終了へ 新製法の供給強化
2022年11月24日20時39分
三菱ケミカルグループは２４日、中核事業会社三菱ケミカル（東京）の英子会社のキャッセル工場での、アクリル樹脂や塗料などの原料となる基礎化学品「ＭＭＡ」の生産を終了すると発表した。労使間の協議を経て、来年１月に最終決定する。
三菱ケミカル、英でのアクリル樹脂原料の生産終了へ 新製法の供…
2022年11月24日20時39分
三菱ケミカルグループは２４日、中核事業会社三菱ケミカル（東京）の英子会社のキャッセル工場での、アクリル樹脂や塗料などの原料となる基礎化学品「ＭＭＡ」の生産を終了すると発表した。労使間の協議を経て、来年１月に最終決定する。
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