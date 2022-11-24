オリックスの山下が両足手術 プロ野球
2022年11月24日19時08分
オリックスは２４日、山下舜平大投手が神戸市内の病院で両足首付近の三角骨摘出手術を受けたと発表した。
オリックスの山下が両足手術 プロ野球
2022年11月24日19時08分
オリックスは２４日、山下舜平大投手が神戸市内の病院で両足首付近の三角骨摘出手術を受けたと発表した。
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