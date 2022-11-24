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支度部屋　大相撲九州場所

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支度部屋　大相撲九州場所

2022年11月24日19時16分

貴景勝（左）は錦富士を押し出しで下す＝２４日、福岡国際センター

貴景勝（左）は錦富士を押し出しで下す＝２４日、福岡国際センター

  • 宇良（右）は隆の勝に押し倒しで敗れる＝２４日、福岡国際センター
  • 輝（左）は琴ノ若を押し出しで破る＝２４日、福岡国際センター

　◇ぶつけようと
　平戸海　長崎県出身。物言いが付いた一番を制し、入幕２場所目で初の勝ち越し。「先場所で悔しい思いをしたので、それをぶつけようと。気持ちの面で切り替えられるようになった」
　◇あとはやるだけ
　貴景勝　３敗同士の対戦で、錦富士を厳しい攻めで下す。トップとは１差に縮まり、「あとはやるだけだと思っている」。
◇その日はその日
　宇良　１０敗目。幕内上位で星が伸ばせない日々にも、「終わったことは終わったこと。その日はその日」。
　◇意識せず
　輝　琴ノ若を破って７連勝。３敗で優勝争いにも加わるが、「全然意識していない。自分の相撲を取って、結果はその後に考える」。

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