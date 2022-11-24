◇ぶつけようと

平戸海 長崎県出身。物言いが付いた一番を制し、入幕２場所目で初の勝ち越し。「先場所で悔しい思いをしたので、それをぶつけようと。気持ちの面で切り替えられるようになった」

◇あとはやるだけ

貴景勝 ３敗同士の対戦で、錦富士を厳しい攻めで下す。トップとは１差に縮まり、「あとはやるだけだと思っている」。

◇その日はその日

宇良 １０敗目。幕内上位で星が伸ばせない日々にも、「終わったことは終わったこと。その日はその日」。

◇意識せず

輝 琴ノ若を破って７連勝。３敗で優勝争いにも加わるが、「全然意識していない。自分の相撲を取って、結果はその後に考える」。