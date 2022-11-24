【ロンドン時事】２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台後半に上昇した。午前９時現在は１３８円８５～９５銭と、前日午後４時比８５銭の円高・ドル安。