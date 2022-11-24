円、１３８円台後半 ロンドン外為
2022年11月24日18時52分
【ロンドン時事】２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台後半に上昇した。午前９時現在は１３８円８５～９５銭と、前日午後４時比８５銭の円高・ドル安。
円、１３８円台後半 ロンドン外為
2022年11月24日18時52分
【ロンドン時事】２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台後半に上昇した。午前９時現在は１３８円８５～９５銭と、前日午後４時比８５銭の円高・ドル安。
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