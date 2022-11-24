優勝争い上位力士 大相撲九州場所
2022年11月24日18時47分
▽幕内２敗 豊昇龍、高安、王鵬
▽同３敗 貴景勝、阿炎、輝
▽十両３敗 剣翔、天空海、北青鵬、欧勝馬
優勝争い上位力士 大相撲九州場所
2022年11月24日18時47分
▽幕内２敗 豊昇龍、高安、王鵬
▽同３敗 貴景勝、阿炎、輝
▽十両３敗 剣翔、天空海、北青鵬、欧勝馬
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