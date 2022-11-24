優勝争い上位力士 大相撲九州場所
2022年11月24日18時47分
▽幕内２敗 豊昇龍、高安、王鵬
▽同３敗 貴景勝、阿炎、輝
▽十両３敗 剣翔、天空海、北青鵬、欧勝馬
優勝争い上位力士 大相撲九州場所
2022年11月24日18時47分
▽幕内２敗 豊昇龍、高安、王鵬
▽同３敗 貴景勝、阿炎、輝
▽十両３敗 剣翔、天空海、北青鵬、欧勝馬
特集
相撲
豊昇龍２敗 高安、王鵬と並ぶ―大相撲九州場所１２日目(11/24 18:51)
優勝争い上位力士 大相撲九州場所(11/24 18:47)
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大相撲九州場所・十両星取表（１２日目）(11/24 18:14)
大相撲九州場所・幕内星取表（１２日目）(11/24 18:14)
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玉正鳳ら６戦全勝 大相撲九州場所(11/24 17:21)
山崎敏広さん死去 立行司の第３６代木村庄之助―大相撲(11/24 16:18)
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高安、力強く １差で追う賜杯争い―大相撲九州場所(11/23 20:50)
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豊昇龍、充実の２桁 大相撲九州場所(11/23 19:36)
支度部屋 大相撲九州場所(11/23 19:15)
豊昇龍が単独トップ 大相撲九州場所１１日目(11/23 18:40)
大相撲九州場所・十両取組表（１２日目）(11/23 18:16)
大相撲九州場所・幕内取組（１２日目）(11/23 18:16)
優勝争い上位力士 大相撲九州場所(11/23 18:15)
大相撲九州場所・十両星取表（１１日目）(11/23 18:13)
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大相撲九州場所・幕内勝負結果 （１１日目）(11/23 18:13)
大相撲九州場所・十両勝負結果 （１１日目）(11/23 16:04)
王鵬、無意識の中で 同期豊昇龍とトップ並走―大相撲九州場所(11/22 20:53)
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御嶽海、大関復帰ならず 大相撲(11/22 18:57)
かど番正代が６敗 御嶽海は大関復帰逃す―大相撲九州場所１０日目(11/22 18:47)
優勝争い上位力士 大相撲九州場所(11/22 18:23)
大相撲九州場所・十両取組表（１１日目）(11/22 18:18)
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