ホンダは２４日、１２月前半の国内生産について、埼玉製作所（埼玉県寄居町）の稼働率を計画より３割引き下げると発表した。半導体などの部品調達が「流動的な状況」（広報）という。同製作所では夏から計画を下回る生産が続き、１１月に通常操業に戻したばかりだった。