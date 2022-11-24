サッカーＷ杯第６日の日程
2022年11月24日17時38分
【１次リーグ】
▽Ｂ組 ウェールズ―イラン
（２５日１９時、アルラヤン）
▽Ａ組 カタール―セネガル
（２５日２２時、ドーハ）
▽Ａ組 オランダ―エクアドル
（２６日１時、ドーハ）
▽Ｂ組 イングランド―米国
（２６日４時、アルホル）
（日時は日本時間）
（時事）
サッカーＷ杯第６日の日程
2022年11月24日17時38分
【１次リーグ】
▽Ｂ組 ウェールズ―イラン
（２５日１９時、アルラヤン）
▽Ａ組 カタール―セネガル
（２５日２２時、ドーハ）
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（２６日１時、ドーハ）
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