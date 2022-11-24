コミッショナー公示（２４日） プロ野球
2022年11月24日17時35分
【フリーエージェント宣言選手契約締結合意】▽ソフトバンク・嶺井博希捕手▽日本ハム・伏見寅威捕手
コミッショナー公示（２４日） プロ野球
2022年11月24日17時35分
【フリーエージェント宣言選手契約締結合意】▽ソフトバンク・嶺井博希捕手▽日本ハム・伏見寅威捕手
特集
野球
３位田中と契約 プロ野球・ロッテ(11/24 20:07)
２軍に２球団追加構想 ２４年から、来春公募―プロ野球(11/24 19:51)
村田、頂点へ導く快投 支えた４年生も力―明治神宮野球・明大(11/24 19:45)
伏見「やること変わらない」 日本ハム入団会見―プロ野球(11/24 19:36)
榊原氏を理事に選任 来月コミッショナー就任―ＮＰＢ(11/24 19:28)
村田、金子両氏がコーチ就任 プロ野球・ロッテ(11/24 19:08)
オリックスの山下が両足手術 プロ野球(11/24 19:08)
曽谷「息の長い選手に」 オリックスと仮契約―プロ野球・入団交渉(11/24 18:54)
吉村「期待に応えたい」 ヤクルトと仮契約―プロ野球(11/24 18:47)
真鍋、大会２号は空砲 明治神宮野球・広陵(11/24 18:25)
大阪桐蔭、また快挙 劣勢はね返し初の連覇―明治神宮野球(11/24 17:58)
プロ野球ベストナイン・談話(11/24 17:53)
コミッショナー公示（２４日） プロ野球(11/24 17:35)
ヤクルトから村上ら３人 松本剛、島内は１１年目で初―プロ野球・ベストナイン(11/24 17:25)
大阪桐蔭、史上初の連覇 明大は７度目Ｖで最多更新―明治神宮野球(11/24 17:24)
阪神、４位茨木と仮契約 プロ野球・入団交渉(11/24 17:00)
広島、６位長谷部と仮契約 プロ野球・入団交渉(11/24 16:59)
中日の高橋宏は２１００万円増 プロ野球・契約更改(11/24 16:27)
ソフトバンクの野村勇は２５００万円 プロ野球・契約更改(11/24 16:22)
ヤクルトの小川、石山は現状維持 プロ野球・契約更改(11/24 15:12)
ヤクルト・村上選手に熊本県民栄誉賞 来月に贈呈式(11/24 12:14)
ハーパーが右肘手術 ＷＢＣ出場は絶望的―米大リーグ(11/24 11:09)
巨人の新主将に岡本和 プロ野球(11/23 19:40)
浅野「愛される選手に」 巨人が新入団選手発表―プロ野球(11/23 19:26)
広島、来季のキャッチフレーズ発表 プロ野球(11/23 17:34)
阪神、２位門別と仮契約 プロ野球(11/23 17:17)
ホーム用ユニホーム発表 プロ野球・西武(11/23 16:47)
涌井、楽天ファンに別れ プロ野球(11/23 16:28)
荘司「背番号に恥じぬよう」 楽天が新入団発表―プロ野球(11/23 16:25)
柳は８００万円増 プロ野球・中日(11/23 15:59)
コラム・連載