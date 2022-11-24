キヤノンは２４日、米国に医療機器領域の新会社「キヤノンヘルスケアＵＳＡ」を２０２３年１月をめどに設立すると発表した。メディカル市場で世界的に影響力の大きい米国での認知度向上や、最先端のニーズ吸い上げを進め、２５年までにコンピューター断層撮影装置（ＣＴ）での世界シェア１位を目指す。将来的には生産拠点の新設も検討する。