大相撲九州場所１２日目の２４日、幕下以下の各段は６番相撲を取り終え、全勝力士は次の通りとなった。

▽幕下 玉正鳳（モンゴル出身、片男波部屋）峰刃（埼玉、錣山）

▽三段目 日翔志（東京、追手風）高橋（福島、二所ノ関）一翔（神奈川、立浪）

▽序二段 大谷（沖縄、宮城野）朝志雄（三重、高砂）

▽序ノ口 尊富士（青森、伊勢ケ浜）。