東京都は２４日、新たに５６３９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１週間前から約４１００人減少した。新たに確認された死者は１１人。



【図解】新型コロナウイルス 東京都の状況

都によると、新規感染者の直近１週間平均は８７７０．３人で前週比１０６．０％。都基準による重症者は２０人で、前日から５人増えた。