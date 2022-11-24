【女子ゴルフ・ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯】第１日（２４日、宮崎ＣＣ、６４８７ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝３０００万円）

今季最終戦の国内メジャー大会。年間女王を決めている山下美夢有が６アンダーの６６をマークし、単独首位で発進した。

１打差の２位に２週連続優勝を目指す藤田さいき、渡辺彩香、菊地絵理香ら５人がつけた。前年覇者の三ケ島かなは７位。いずれも今季の米ツアーを終えた渋野日向子は１０位、古江彩佳は１８位、笹生優花は２７位。大会には今季のツアー優勝者ら４０人が出場し、予選カットなしで４日間行われる。