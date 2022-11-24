三菱地所と日揮ホールディングス（ＨＤ）など３社は２４日、「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）」の原料となる廃食油の回収で協力すると発表した。三菱地所が運営管理する商業施設の飲食店から回収した廃食油を、日揮ＨＤなどが製造するＳＡＦの原料として再利用する。