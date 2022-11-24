鹿児島でまた鳥インフル 全国で今季１７件
2022年11月24日16時35分
鹿児島県は２４日、出水市の養鶏場で致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約７万７７００羽を殺処分する。県での発生は今季２例目、全国では１７件となる。県は、半径１０キロ圏内の養鶏場に対し鶏などの搬出制限を求めた。
鹿児島でまた鳥インフル 全国で今季１７件
2022年11月24日16時35分
鹿児島県は２４日、出水市の養鶏場で致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約７万７７００羽を殺処分する。県での発生は今季２例目、全国では１７件となる。県は、半径１０キロ圏内の養鶏場に対し鶏などの搬出制限を求めた。
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