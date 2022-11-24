日本製紙、飲料用紙パック再値上げ 来年４月から１８％以上
2022年11月24日16時29分
日本製紙は２４日、牛乳や清涼飲料向けの紙パック容器を値上げすると発表した。来年４月１日納入分からで、上げ幅は１８％以上。価格改定は今年１０月に実施したばかりで、再値上げとなる。
日本製紙、飲料用紙パック再値上げ 来年４月から１８％以上
2022年11月24日16時29分
日本製紙は２４日、牛乳や清涼飲料向けの紙パック容器を値上げすると発表した。来年４月１日納入分からで、上げ幅は１８％以上。価格改定は今年１０月に実施したばかりで、再値上げとなる。
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