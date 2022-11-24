経済産業省が２４日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（２１日時点）は、全国平均で前週比２０銭安の１６７円６０銭だった。値下がりは４週連続。



家庭向け３割超値上げ 経産省に申請、来年４月―東北電

地域別では、２６都道府県で値下がり。横ばいは７県、値上がりは１４県だった。最高値は長崎県の１８２円２０銭。