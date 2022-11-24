シチズン時計、対局時計の販売再開 将棋・囲碁ファンの要望受け
2022年11月24日16時18分
シチズン時計の子会社、シチズンＴＩＣ（東京）は２４日、対局時計「ザ・名人戦『ＤＩＴ―５０』」について１２月１日から販売を再開すると発表した。新型コロナウイルスの影響で２０２０年５月に販売を停止したが、将棋や囲碁に対する社会の関心の高まりやファンからの要望を受け、供給体制を整えた。
シチズン時計、対局時計の販売再開 将棋・囲碁ファンの要望受け
2022年11月24日16時18分
シチズン時計の子会社、シチズンＴＩＣ（東京）は２４日、対局時計「ザ・名人戦『ＤＩＴ―５０』」について１２月１日から販売を再開すると発表した。新型コロナウイルスの影響で２０２０年５月に販売を停止したが、将棋や囲碁に対する社会の関心の高まりやファンからの要望を受け、供給体制を整えた。
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