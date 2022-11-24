山崎 敏広さん（やまざき・としひろ＝元大相撲立行司第３６代木村庄之助）２３日、肺がんのため死去、７４歳。日本相撲協会が発表した。鹿児島県出身。葬儀は２９日午前１０時半から東京都江戸川区船堀２の２３の１４のふなぼり駅前ホールで。喪主は妻キミ子さん。

１９６４年に初土俵。２０１１年九州場所から木村庄之助となり、１３年夏場所を最後に定年退職した。