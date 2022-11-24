塩野義、コロナワクチン承認申請 国内メーカー開発製品で初
2022年11月24日14時19分
塩野義製薬は２４日、新型コロナウイルス感染症を予防するワクチンの製造販売承認を厚生労働省に申請したと発表した。国内の製薬会社が開発したワクチンとしては初めて。
塩野義、コロナワクチン承認申請 国内メーカー開発製…
2022年11月24日14時19分
塩野義製薬は２４日、新型コロナウイルス感染症を予防するワクチンの製造販売承認を厚生労働省に申請したと発表した。国内の製薬会社が開発したワクチンとしては初めて。
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