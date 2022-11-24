２４日午前８時２０分ごろ、大阪府松原市西大塚の阪和自動車道上り線で、２トントラックや乗用車など７台が絡む多重事故があった。消防などによると、トラックを運転していた男性が心肺停止状態で病院に搬送され、死亡が確認された。他に男女２人がけがをした。府警高速道路交通警察隊が詳しい事故原因を調べている。