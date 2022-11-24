ＫＤＤＩのロゴマーク

ＫＤＤＩは２４日、モノのインターネット（ＩｏＴ）機器用に予備回線を提供する法人向けサービスを始めると発表した。２枚のＳＩＭを使った複数回線の利用に加え、海外ローミングの仕組みを活用し、ＳＩＭ１枚でも他社回線で通信できるようにする。１２月２３日に申し込みの受け付けを始める。