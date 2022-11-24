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家庭向け３割超値上げ　経産省に申請、来年４月―東北電

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家庭向け３割超値上げ　経産省に申請、来年４月―東北電

2022年11月24日13時02分

東北電力本店前に設置されている看板＝仙台市青葉区

東北電力本店前に設置されている看板＝仙台市青葉区

　東北電力は２４日、来年４月に一般家庭向けのを平均３２．９４％引き上げると経済産業省に申請した。ロシアのウクライナ侵攻の影響で燃料価格などが高騰しており、安定的な燃料調達や、設備修繕などへの投資資金確保には値上げが必要と判断した。
　電気料金には、電力自由化後も家庭向けで残ると、電力会社が独自に料金を改定できる自由料金の２種類がある。東北電のは６月、燃料費上昇分を料金に上乗せできる上限に達し、超過した費用を自社で負担していた。

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