東南アでノンバンク買収 三菱ＵＦＪ、８７０億円で
2022年11月24日12時13分
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループと三菱ＵＦＪ銀行は２４日、タイ子会社のアユタヤ銀行を通じ、フィリピンとインドネシアで個人向けローンなどを手掛けるノンバンクを買収すると発表した。総額５億９６００万ユーロ（約８７０億円）を投じ、来年６月ごろまでに株式取得する予定。消費の拡大が見込まれる東南アジアでの事業基盤を強化するのが狙い。
東南アでノンバンク買収 三菱ＵＦＪ、８７０億円で
2022年11月24日12時13分
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループと三菱ＵＦＪ銀行は２４日、タイ子会社のアユタヤ銀行を通じ、フィリピンとインドネシアで個人向けローンなどを手掛けるノンバンクを買収すると発表した。総額５億９６００万ユーロ（約８７０億円）を投じ、来年６月ごろまでに株式取得する予定。消費の拡大が見込まれる東南アジアでの事業基盤を強化するのが狙い。
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