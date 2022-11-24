信子さまが退院 乳がん手術「順調に回復」―宮内庁
2022年11月24日12時03分
宮内庁は２４日、初期の乳がんの切除手術を受けた寛仁親王妃信子さま（６７）が同日午前、入院先の慶応大病院（東京都新宿区）を退院されたと発表した。順調に回復しているという。
信子さまが退院 乳がん手術「順調に回復」―宮内庁
2022年11月24日12時03分
宮内庁は２４日、初期の乳がんの切除手術を受けた寛仁親王妃信子さま（６７）が同日午前、入院先の慶応大病院（東京都新宿区）を退院されたと発表した。順調に回復しているという。
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