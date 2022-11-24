３３２円高の２万８４４８円５８銭 ２４日午前の平均株価
2022年11月24日11時40分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８４４８円５８銭と前営業日終値比３３２円８４銭高で終わった。出来高は概算で７億３００万株。
３３２円高の２万８４４８円５８銭 ２４日午前の平均株価
2022年11月24日11時40分
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