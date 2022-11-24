韓国中銀、０．２５％利上げ ６会合連続、３．２５％に
2022年11月24日10時52分
【ソウル時事】韓国銀行（中央銀行）は２４日の金融通貨委員会で、政策金利を０．２５％引き上げ、３．２５％とすることを決めた。利上げは６会合連続。
韓国中銀、０．２５％利上げ ６会合連続、３．２５％に
2022年11月24日10時52分
【ソウル時事】韓国銀行（中央銀行）は２４日の金融通貨委員会で、政策金利を０．２５％引き上げ、３．２５％とすることを決めた。利上げは６会合連続。
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