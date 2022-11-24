与正氏、制裁なら「怒り増す」 韓国大統領に警告―北朝鮮
2022年11月24日11時52分
【ソウル時事】朝鮮中央通信によると、北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２４日、韓国が北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け独自制裁などに踏み切ることを示唆したとして反発し、「（制裁を発動すれば）われわれの敵意と怒りはさらに大きくなるだろう」と警告する談話を出した。
与正氏、制裁なら「怒り増す」 韓国大統領に警告―北朝鮮
2022年11月24日11時52分
【ソウル時事】朝鮮中央通信によると、北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２４日、韓国が北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け独自制裁などに踏み切ることを示唆したとして反発し、「（制裁を発動すれば）われわれの敵意と怒りはさらに大きくなるだろう」と警告する談話を出した。
特集
特集・北朝鮮の今
与正氏、制裁なら「怒り増す」 韓国大統領に警告―北朝鮮(11/24 11:52)
与正氏「超強硬対応」を警告 安保理緊急会合を非難―北朝鮮(11/22 21:01)
米中国防相、危機管理強化で一致 首脳会談受け対話再開(11/22 17:43)
米、議長声明案提案へ 北朝鮮ＩＣＢＭ発射―国連安保理(11/22 14:24)
初登場の娘はジュエさん 正恩氏に同行―韓国情報機関(11/22 12:59)
韓国軍、迎撃試験に成功 独自開発のミサイル防衛(11/22 12:05)
安保理機能不全「遺憾」 松野官房長官(11/22 11:01)
中ロ、北朝鮮非難加わらず ＩＣＢＭ発射で緊急会合―国連安保理(11/22 07:30)
１８日のミサイルは「火星１７」 日本政府(11/21 12:35)
米と国連安保理の動き注視 グテレス事務総長を批判―北朝鮮外相(11/21 07:35)
国連安保理は「重要な措置を」 Ｇ７、ＩＣＢＭ発射の北朝鮮に(11/21 06:12)
日米欧と中ロの対立鮮明 世界経済、深まる「亀裂」―ＡＰＥＣ・Ｇ２０首脳会議(11/20 07:13)
空自戦闘機と米爆撃機が共同訓練 ＩＣＢＭ発射受け、北朝鮮けん制(11/19 19:08)
米爆撃機Ｂ１、再び朝鮮半島に 北朝鮮のＩＣＢＭ発射で(11/19 17:55)
北朝鮮、ＩＣＢＭ級ミサイル 北海道沖ＥＥＺ内に落下―米本土射程か、６９分間飛行(11/18 19:52)
岸田首相、「断じて容認できず」 政府、ＮＳＣを開催―北朝鮮ミサイル発射(11/18 12:35)
岸田首相、尖閣に「深刻な懸念」 台湾海峡の平和と安定強調―日中首脳、初の対面会談(11/18 01:04)
コラム・連載