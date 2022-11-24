首相動静（１１月２４日）
2022年11月24日22時16分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時２３分、公邸発。同２４分、官邸着。同２５分から同３１分まで、報道各社のインタビュー。
午前８時３８分から同９時１９分まで、磯崎仁彦官房副長官。
午前９時５１分、官邸発。同５３分、国会着。同５４分、参院第４３委員会室へ。同１０時、参院厚生労働委員会出席。
午前１１時９分、参院厚労委を途中退席し、同１１分、国会発。同１３分、官邸着。
午前１１時１４分から同４０分まで、後藤茂之経済再生担当相、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、中村博治事務局長、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。同４１分から午後０時７分まで、後藤経済再生担当相。
午後０時８分から同４８分まで、浜田靖一防衛相と会食。同１時６分から同１１分まで、亀岡偉民自民党衆院議員、元プロ野球選手の斎藤佑樹氏。同４７分から同２時７分まで、秋葉剛男国家安全保障局長。同８分から同２５分まで、秋葉国家安全保障局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。
午後２時２８分から同５５分まで、国家安全保障会議。
午後３時３９分から同４時９分まで、宮沢洋一自民党税制調査会長。
午後４時２１分から同３６分まで、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、金融庁の中島淳一長官、栗田照久総合政策局長、井藤英樹企画市場局長。
午後４時４７分から同５時２分まで、西村明宏環境相。
午後５時４分から同２３分まで、堀場厚堀場製作所会長ら日仏クラブメンバーの表敬。
午後５時３５分から同４２分まで、スタートアップ育成分科会。同５０分から同６時６分まで、全世代型社会保障構築本部。
午後６時１８分から同３４分まで、月例経済報告関係閣僚会議。
午後６時５１分、官邸発。
午後７時、東京・芝公園の東京タワー着。「不屈の政治家 安倍晋三写真展」を鑑賞。同２３分から同２７分まで、報道各社のインタビュー。同３０分、同所発。同３８分、公邸着。
午後７時５１分、公邸発。
午後７時５７分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。同ホテル内の日本料理店「山里」で麻生太郎自民党副総裁と会食。
午後９時２分、同ホテル発。同８分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。