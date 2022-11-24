【１面トップ】

〔朝日〕日本、ドイツ破る 逆転２ゴール 歴史的勝利 堂安・浅野 若武者決めた

〔毎日〕日本 独に初勝利 ２―１ ドーハの歓喜 初戦 格上に堂々

〔読売〕日本、ドイツ破る ２―１ 堂安同点、浅野が決勝弾

〔日経〕デジタル円 ３メガと実証 日銀、口座の入出金確認 来春 ２６年にも発行判断

〔産経〕日本 ドイツ破る 金星発進２―１、浅野決勝弾 森保采配 ドーハの歓喜

〔東京〕非正規公務員 雇い止め危機 再任２回３年目は公募試験必要 本年度末 数十万人影響か〔どう守る 仕事 暮らし〕

【他の１面独自記事】

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◆新ワクチン 接種伸び悩み 政府焦り 若年層、副反応に抵抗感

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◆対露制裁 「サハリン２」対象外 日本向け 米、原油価格上限で

◆「イラン 核合意違反」 ＩＡＥＡ報告 ウラン濃縮拡大

◆エルサレムで爆弾テロ １人死亡 ２カ所 パレスチナ組織関与か

◆ｉＰｈｏｎｅ工場で衝突 中国・鄭州 鴻海、従業員待遇巡り

◆森友改ざん訴訟、あす判決 元国税庁長官の責任 地裁どう判断（続）