【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、今月初めの米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨で利上げペースの減速が示唆されたことを好感し、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９５．９６ドル高の３万４１９４．０６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１０．９１ポイント高の１万１２８５．３２で取引を終えた。