ＮＹ株続伸、９５ドル高 米利上げ減速示唆を好感
2022年11月24日07時24分
【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、今月初めの米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨で利上げペースの減速が示唆されたことを好感し、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９５．９６ドル高の３万４１９４．０６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１０．９１ポイント高の１万１２８５．３２で取引を終えた。
ＮＹ株続伸、９５ドル高 米利上げ減速示唆を好感
2022年11月24日07時24分
【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、今月初めの米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨で利上げペースの減速が示唆されたことを好感し、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９５．９６ドル高の３万４１９４．０６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１０．９１ポイント高の１万１２８５．３２で取引を終えた。
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