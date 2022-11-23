吉田、１２３試合出場 歴代単独３位―Ｗ杯サッカー日本代表
2022年11月23日23時10分
サッカー日本代表ＤＦ吉田麻也（シャルケ）は２３日のドイツ戦（ドーハ）で先発出場し、井原正巳を抜き日本歴代単独３位の国際Ａマッチ通算１２３試合出場を達成した。
初出場は２０１０年１月６日のアジア・カップ予選でのイエメン戦（サヌア）。 （時事）
吉田、１２３試合出場 歴代単独３位―Ｗ杯サッカー日本代表
2022年11月23日23時10分
サッカー日本代表ＤＦ吉田麻也（シャルケ）は２３日のドイツ戦（ドーハ）で先発出場し、井原正巳を抜き日本歴代単独３位の国際Ａマッチ通算１２３試合出場を達成した。
初出場は２０１０年１月６日のアジア・カップ予選でのイエメン戦（サヌア）。 （時事）
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