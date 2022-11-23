互いに譲らず、無得点で引き分けた。クロアチアはモドリッチを中心にボールを散らし、落ち着いて攻めた。要所で鋭い縦パスを狙ったが、あと一歩のところで決め切れなかった。

モロッコはＧＫブヌが好セーブで無失点に貢献。ハキミを起点として鋭いサイド攻撃やカウンターで勝機をうかがったが、相手の体を張った守りに阻まれた。 （時事）