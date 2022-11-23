阪神、２位門別と仮契約 プロ野球
2022年11月23日17時17分
【阪神】２位指名の門別啓人投手（東海大札幌高）と契約金６０００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
阪神、２位門別と仮契約 プロ野球
2022年11月23日17時17分
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