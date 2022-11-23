松本剛は背番号７に プロ野球・日本ハム
2022年11月23日15時12分
日本ハムは２３日、松本剛外野手の背番号を１２から７に変更すると発表した。野村佑希内野手は２４から５に、玉井大翔投手は５４から１９に変わる。
松本剛は背番号７に プロ野球・日本ハム
2022年11月23日15時12分
日本ハムは２３日、松本剛外野手の背番号を１２から７に変更すると発表した。野村佑希内野手は２４から５に、玉井大翔投手は５４から１９に変わる。
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