ＮＹ円、１４１円台前半
2022年11月23日08時35分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、米国の金利低下を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１４１円台前半に上昇した。午後５時現在は１４１円１６～２６銭と、前日同時刻比９１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４１円台前半
2022年11月23日08時35分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、米国の金利低下を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１４１円台前半に上昇した。午後５時現在は１４１円１６～２６銭と、前日同時刻比９１銭の円高・ドル安。
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