ＮＹ株、反発
2022年11月22日23時55分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３６分現在、前日終値比２２４．４４ドル高の３万３９２４．７２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．０８ポイント高の１万１０３３．５９。
ＮＹ株、反発
2022年11月22日23時55分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３６分現在、前日終値比２２４．４４ドル高の３万３９２４．７２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．０８ポイント高の１万１０３３．５９。
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