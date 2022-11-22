米国務長官、反差別の腕章禁止に「懸念」 カタール大会運営に物言い・Ｗ杯サッカー
2022年11月22日23時40分
【カイロ時事】カタールを訪問中のブリンケン米国務長官は２２日、サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で多様性や反差別を表す虹色の腕章の着用が事実上禁じられたことについて、「表現の自由に対する制限を目の当たりにした時、とりわけそれが多様性に関するものである場合、常に懸念の種となる」と語った。記者会見の内容をＡＦＰ通信などが報じた。
米国務長官、反差別の腕章禁止に「懸念」 カタール大会運営に物…
2022年11月22日23時40分
【カイロ時事】カタールを訪問中のブリンケン米国務長官は２２日、サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で多様性や反差別を表す虹色の腕章の着用が事実上禁じられたことについて、「表現の自由に対する制限を目の当たりにした時、とりわけそれが多様性に関するものである場合、常に懸念の種となる」と語った。記者会見の内容をＡＦＰ通信などが報じた。
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