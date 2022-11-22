【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、前日に進行したドル買い・円売りの動きが一服し、円相場は１ドル＝１４１円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４１円４５～５５銭と、前日午後５時比６２銭の円高・ドル安。