【ロンドン時事】２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の金利低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４１円台前半に上昇した。正午現在は１４１円２０～３０銭と、前日午後４時比７０銭の円高・ドル安。