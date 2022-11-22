政府は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題を受けた被害者救済新法について、条文案を２４日にも与野党６党の幹事長・書記局長に提示する方向で調整に入った。複数の政府・与党関係者が２２日、明らかにした。できる限り多くの野党から賛同を集め、早ければ１２月２日に国会に提出し、同１０日の会期末までに成立を図りたい考えだ。