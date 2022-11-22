社員に一律３万円支給 飲食店に「恩返し」推奨―アサヒビール
2022年11月22日19時46分
アサヒビールは２２日、コロナ禍や物価高に直面する飲食店への支援と社員還元を目的に、正社員ら約３２００人へ１人当たり３万円の「外食支援金」を支給すると発表した。支援金は「社員の頑張りに報い、苦境の中でも支えてくれた飲食店に恩返しする」（同社）のが狙い。
１２月の給与と同時に振り込む予定。支援金で同社のビールを扱う飲食店の利用を「推奨する」（広報）が、使い道は社員の判断に任せるという。
社員に一律３万円支給 飲食店に「恩返し」推奨―アサ…
2022年11月22日19時46分
アサヒビールは２２日、コロナ禍や物価高に直面する飲食店への支援と社員還元を目的に、正社員ら約３２００人へ１人当たり３万円の「外食支援金」を支給すると発表した。支援金は「社員の頑張りに報い、苦境の中でも支えてくれた飲食店に恩返しする」（同社）のが狙い。
１２月の給与と同時に振り込む予定。支援金で同社のビールを扱う飲食店の利用を「推奨する」（広報）が、使い道は社員の判断に任せるという。
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