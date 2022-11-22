地震の死者２６８人に 不明者も１５１人―インドネシア
2022年11月22日20時11分
【チアンジュール県（インドネシア）時事】インドネシア西ジャワ州チアンジュール県で起きたマグニチュード（Ｍ）５．６の地震について、国家災害対策庁は２２日、死者が２６８人となったと発表した。不明者も１５１人おり、けが人は１０８３人に上るという。
５万８０００人余りが避難生活を余儀なくされていることも明らかにした。
地震の死者２６８人に 不明者も１５１人―インドネシア
2022年11月22日20時11分
【チアンジュール県（インドネシア）時事】インドネシア西ジャワ州チアンジュール県で起きたマグニチュード（Ｍ）５．６の地震について、国家災害対策庁は２２日、死者が２６８人となったと発表した。不明者も１５１人おり、けが人は１０８３人に上るという。
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