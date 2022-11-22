【ソウル時事】朝鮮中央通信によると、北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２２日、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を受けた２１日の国連安全保障理事会緊急会合開催を非難し、「最後まで超強硬対応を取る」と警告する談話を発表した。与正氏は金正恩総書記の妹。



米、議長声明案提案へ 北朝鮮ＩＣＢＭ発射―国連安保理

日米韓は北朝鮮のさらなるミサイル発射や７回目の核実験など挑発への警戒を強めている。