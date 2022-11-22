月面着陸を断念した日本の小型探査機「ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ（オモテナシ）」について、開発責任者の橋本樹明・宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）教授らが２２日、記者会見し、「着陸自体ができず残念。個人的には、失敗以上に失敗だったと思う」と述べた。



「オモテナシ」月着陸断念 通信回復せず―ＪＡＸＡ

ＪＡＸＡは同日、対策チームを設置し、原因の究明やこれまで得られた知見の取りまとめを行うと発表した。