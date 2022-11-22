中日は２２日、ソイロ・アルモンテ外野手（３３）と来季の契約に合意したと発表した。ドミニカ共和国出身のアルモンテは２０１８年から２０年まで中日に在籍し、通算で３１本塁打、１３１打点、打率３割１分６厘の成績を残した。今年はメキシカンリーグでプレーした。



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ドミニカ共和国出身のオルランド・カリステ内野手（３０）＝１８４センチ、８７キロ、右投げ右打ち＝の獲得も発表した。