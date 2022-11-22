クールジャパン機構巡り議論 経産省が改善計画―財政審
2022年11月22日17時01分
財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の財政投融資分科会が２２日、多額の累積損失を抱える官民ファンド「海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）」について議論した。所管する経済産業省は改善計画を提示。同機構の存続を目指したい考えだが、財務省は組織の統廃合も含めて検討する。
クールジャパン機構巡り議論 経産省が改善計画―財政審
2022年11月22日17時01分
財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の財政投融資分科会が２２日、多額の累積損失を抱える官民ファンド「海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）」について議論した。所管する経済産業省は改善計画を提示。同機構の存続を目指したい考えだが、財務省は組織の統廃合も含めて検討する。
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