【シエムレアプ（カンボジア）時事】オースティン米国防長官と中国の魏鳳和国務委員兼国防相は２２日、訪問先のカンボジアで会談した。双方は意思疎通や接触を保って危機管理を強化し、地域の安全・安定の維持へ努力することで一致した。中国国防省が発表した。

両氏の会談は６月以来、約５カ月ぶり。８月のペロシ米下院議長の台湾訪問を機に、中国は米側との軍高官対話を停止したが、今月１４日に初めて対面で会談したバイデン大統領と習近平国家主席が両国各レベルの対話再開で合意していた。